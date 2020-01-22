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СМИ: не менее восьми человек погибли из-за непогоды в Испании

Десятки человек пострадали, еще несколько числятся пропавшими без вести

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли с воскресенья в результате непогоды в Испании, которая сопровождалась сильными порывами ветра, снегопадами и дождями. Об этом сообщил в среду телеканал 24 Horas.

Одной из жертв бури стал 55-летний гражданин Украины. Его тело было обнаружено в автономном сообществе Валенсия. Кроме того, десятки человек пострадали из-за удара стихии, несколько числятся пропавшими без вести.

Как сообщил на пресс-конференции советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Микель Буч, по меньшей мере 64 человека пострадали из-за шторма "Глория", который обрушился на северо-восток Испании.

Чиновник, слова которого приводит газета El Periodico, отметил, что "ближайшие часы могут быть очень трудными", и призвал население к бдительности.

Государственное метеорологическое агентство Испании ранее объявляло предупреждение из-за непогоды во многих провинциях королевства. В результате бури были перекрыты некоторые дороги, закрыты для движения судов порты, отменены занятия в школах. В среду погодные условия улучшились, однако в девяти провинциях все еще объявлено предупреждение.

В новость были внесены изменения (17:51 мск) — добавлена информация о пострадавших.

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