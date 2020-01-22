Суд в Москве 28 января рассмотрит иск защиты экс-полковника Захарченко к СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Лефортовский районный суд Москвы назначил на 28 января рассмотрение иска защиты осужденного на 12,5 года колонии бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко к администрации СИЗО-2 УФСИН России по Москве по факту признания его склонным к побегу, сообщил в среду ТАСС адвокат Александр Горбатенко.

"Лефортовский суд назначил на 28 января рассмотрение административного искового заявления о признании незаконными действий администрации СИЗО-2 УФСИН России по Москве ("Лефортово") о признании Дмитрия Захарченко склонным к нападениям на сотрудников администрации правоохранительных органов, а также склонным к побегу", - сказал Горбатенко.

По его словам, за время нахождения Захарченко в СИЗО никаких инцидентов не было, при этом в настоящее время из-за признания его склонным к побегу экс-полковник не может трудоустроиться в колонии №5 в Зубово-Полянском районе Мордовии, где он отбывает наказание, так как каждый час ему приходится отмечаться у администрации.

Ранее Горбатенко сообщал ТАСС, что 24 января на административной комиссии в колонии будет рассмотрен вопрос о привлечении Захарченко к административной ответственности за участие в драке в колонии 9 января, ему грозит штрафной изолятор, при этом сам осужденный считает инцидент провокацией. Также, по словам Горбатенко, Второй кассационный суд 18 февраля рассмотрит кассационную жалобу защиты на приговор Захарченко, вынесенный Пресненским районным судом Москвы.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн руб., лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.