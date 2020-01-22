В мэрии Кизляра прошла выемка документов по делу о массовом отравлении

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Выемка документов прошла в администрации дагестанского города Кизляра и в других уполномоченных организациях города в рамках уголовного дела о массовом отравлении кишечной инфекцией. Об этом сообщил прокурор Республики Дагестан Алексей Ежов.

"14 января 2020 года Кизлярским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по республике по факту массового заболевания граждан в Кизляре острой кишечной инфекцией было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В рамках расследования дела Следственным комитетом [по региону] создана следственная группа, проводятся опросы потерпевших в центральной городской больнице, осуществлена выемка документов в администрации [Кизляра] и в уполномоченных организациях", - сказал Ежов на совещании у главы региона Владимира Васильева.

По словам прокурора, причиной инфекции стала некачественная вода. "В настоящее время проверка показала, что инфекция возникла по причине ненадлежащего качества воды в водопроводной системе на водонасосной станции № 4 города Кизляра, обусловленная, в том числе некачественным устранением прорывов водопроводной линии, произошедших в период с 31 декабря по 8 января 2020 года. В частности, мы можем констатировать, что в период новогодних праздников происходили соответствующие аварии, уполномоченная организация некачественно осуществила свои работы", - сообщил прокурор.

Иски в суд

Ежов добавил, что в настоящее время прокуратурой республики в суд направлено семь исков к АО "Горводопровод", объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона руководителям МКУ "УСЖКХ", МУП "Очистные сооружения", АО "Горводопровод".

"По делу назначаются соответствующие судмедэкспертизы определения тяжести вреда здоровью, с сотрудниками Роспотребнадзора отобраны пробы воды с водонапорной станции № 4 Кизляра, по которым в настоящее время назначена бактериологическая экспертиза. В целом прокурорская проверка продолжается, в рамках этой проверки нами будет дана оценка действий и бездействий соответствующих контрольно-надзорных органов, которые реагировали на те или иные сообщения, поступавшие в этот период", - заключил Ежов.

В администрации Кизляра опровергли информацию о выемке и обысках в городской мэрии. "По делу о массовом отравлении в мэрии Кизляра никаких обысков или выемки документов не было, администрация работает в обычном режиме. По данному делу выемка документов проводилась в АО "Горводопровод" и ЕДДС города", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэрии Кизляра.

Ранее пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что из-за употребления водопроводной воды в Кизляре пострадали свыше 300 человек. С 6 по 21 января были госпитализированы 213 человек, из которых 116 - дети.