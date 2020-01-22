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В Мурманске задержали руководителя ячейки "свидетелей Иеговы"

Уголовное дело о деятельности запрещенного в России религиозного объединения возбудили в декабре прошлого года

ТАСС, 22 января. Руководителя ячейки запрещенного в России религиозного объединения "свидетелей Иеговы" задержали в Мурманске в среду. Об этом сообщила пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

"22 января 2020 года в Мурманске задержан 40-летний руководитель местной религиозной организации "свидетелей Иеговы "Центральная, Мурманск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что задержание прошло в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"), которое было возбуждено в конце прошлого года.

В декабре 2019 года, по данным СК, в Мурманске была выявлена ячейка "свидетелей Иеговы", и следователи при поддержке сотрудников ФСБ одновременно по пяти адресам на территории города проводили обыски, изъяв литературу и электронные носители информации. Также были установлены лица, которые были причастны к деятельности запрещенной организации.

Теги
РоссияМурманская область
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