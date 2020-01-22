Бывший вице-губернатор Новгородской области признал вину в мошеннических преступлениях

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Новгородский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя губернатора Новгородской области Бориса Воронцова, которому вменяются четыре преступления, связанные с мошенничеством и легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Вину подсудимый признал полностью, сообщила ТАСС перед началом первого заседания старший помощник прокурора Великого Новгорода Инга Чугунова.

Воронцов занимал должность первого заместителя главы администрации Новгородской области с июля 2008 года по февраль 2010-го, курировал сферы экономики и инвестиций. В отношении бывшего чиновника заведено несколько уголовных дел: по фактам мошенничества в особо крупном размере, пособничества в мошенничестве, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере. Воронцов был задержан в Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года и после этапирован в Новгородскую область.

"В связи с тем, что было заключено соглашение о сотрудничестве, дело рассматривается в особом порядке. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено, поскольку вину [подсудимый] признает в полном объеме. На данный момент злоумышленник обвиняется в совершении четырех преступлений, все они относятся к категории тяжких", - сказала Чугунова.

Сторона защиты бывшего чиновника настаивала на закрытом рассмотрении дела и внесла в начале заседания соответствующее ходатайство. На время его рассмотрения судья попросил журналистов удалиться из зала. В итоге суд постановил оставить процесс открытым для присутствия СМИ.

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области совместно с УФСБ России по региону было установлено, что подсудимый в 2013 году представил в банк заведомо ложные документы на открытие кредита суммой 255 млн рублей якобы для пополнения оборотных средств подконтрольной ему фирмы, однако часть взятых денег присвоил и кредитные средства в банк не вернул. Кроме того, подсудимый от имени одной из подконтрольных организаций приобрел имущественный комплекс в Старой Руссе, который после перепродал другим подконтрольным ему организациям, получил право на возмещение НДС на сумму более 6 млн рублей, эти средства Воронцов легализовал.

Также полицейские выяснили, что подсудимый осуществлял пособничество в преступной деятельности своей знакомой - предпринимательнице из Санкт-Петербурга. Представив ложные сведения в один из новгородских банков, женщина таким образом получила кредитные линии на общую сумму свыше 136 млн рублей якобы на реконструкцию и модернизацию двух гостиниц в Новгородской области. Полученные деньги она присвоила.