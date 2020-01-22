{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Чувашии выросло до шести человек

Пять пострадавших, в числе которых ребенок, направили на амбулаторное лечение. Еще одного взрослого доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 22 января. Количество пострадавших в аварии с участием маршрутки, грузовика и легкового автомобиля, которая произошла в среду утром на трассе в Чувашии, увеличилось с четырех до шести человек. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ранее в пресс-службе МВД по республике журналистам сообщили, что четыре из 12 пассажиров маршрутки получили травмы. Среди них 16-летняя девушка.

"За медицинской помощью после ДТП обратилось шесть человек, в том числе несовершеннолетняя. По результатам обследования пять пострадавших, в числе которых ребенок, направлены на амбулаторное лечение. Еще один взрослый доставлен в Больницу скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла утром 22 января возле села Хыркасы Чебоксарского района. По предварительным данным, маршрутка, следовавшая по направлению Моргауши - Чебоксары, остановилась перед регулируемым пешеходным переходом. В этот момент с ней столкнулся грузовик Scania. Водитель автомобиля Audi, который также стоял перед светофором, увидел в зеркало заднего вида движущийся большегруз. Он попытался уйти от столкновения, прижавшись к обочине, но грузовик задел его по касательной.

По словам очевидцев, в районе, где произошло ДТП, утром шел снег. Водители отмечают, что на трассах была плохая видимость.

Теги
РоссияЧувашия
Реклама на ТАСС
Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых по делу об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии
Судебные заседания прошли в закрытом режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС