Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Чувашии выросло до шести человек

ТАСС, 22 января. Количество пострадавших в аварии с участием маршрутки, грузовика и легкового автомобиля, которая произошла в среду утром на трассе в Чувашии, увеличилось с четырех до шести человек. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ранее в пресс-службе МВД по республике журналистам сообщили, что четыре из 12 пассажиров маршрутки получили травмы. Среди них 16-летняя девушка.

"За медицинской помощью после ДТП обратилось шесть человек, в том числе несовершеннолетняя. По результатам обследования пять пострадавших, в числе которых ребенок, направлены на амбулаторное лечение. Еще один взрослый доставлен в Больницу скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла утром 22 января возле села Хыркасы Чебоксарского района. По предварительным данным, маршрутка, следовавшая по направлению Моргауши - Чебоксары, остановилась перед регулируемым пешеходным переходом. В этот момент с ней столкнулся грузовик Scania. Водитель автомобиля Audi, который также стоял перед светофором, увидел в зеркало заднего вида движущийся большегруз. Он попытался уйти от столкновения, прижавшись к обочине, но грузовик задел его по касательной.

По словам очевидцев, в районе, где произошло ДТП, утром шел снег. Водители отмечают, что на трассах была плохая видимость.