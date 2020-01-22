Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых по делу об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей трех обвиняемых в причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление Басманного суда в отношении Гелани Костоева оставить без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Гелани Костоеву, предполагаемому водителю убийцы, вменяется ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконное ношение оружия). Также суд оставил без удовлетворения жалобы еще двух фигурантов дела - Алихана Белхароева и Ибрагима Накастхоева.

Все судебные заседания проходили в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, определить личность одного из причастных к убийству удалось с помощью камер наблюдения, а именно, удалось вычислить машину, скрывшуюся с места убийства, и ее водителя Гелани Костоева. Именно Костоев и сдал Курейшу Картоева, который, по его словам, стрелял в братьев Эльджаркиевых, и Ахмеда Арапиева, который добыл орудие убийства.

Убийство главы ЦПЭ

Эльджаркиева и его брата застрелили вечером 2 ноября 2019 года на улице Академика Анохина в Москве. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около 10 раз и скрылся на автомобиле. Для его розыска были введены планы "Перехват" и "Вулкан". Машину подозреваемого нашли у метро на юго-западе столицы.

18 ноября прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя села Экажева в Ингушетии Курейшу Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева.

В правоохранительных органах сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Тогда он не пострадал.