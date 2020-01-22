В Петербурге с подозрением на ОРВИ госпитализировали россиянина и китайского студента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Двое госпитализированы в Санкт-Петербурге с проявлениями ОРВИ, один из них - студент из Китая, сообщил ТАСС главврач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев.

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"С подозрением у нас два пациента, которые обследуются. У них клинические проявления респираторной инфекции, мы выясняем, какая [инфекция]. Мы занимаемся диагностикой. Один россиянин прилетел из Китая, другой - китайский студент, который прилетел в Петербург раньше, не сегодня", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что результаты диагностики двоих госпитализированных будут готовы утром в четверг. "Завтра утром готовы будем вам сообщить", - сказал он в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель вице-губернатора города Анны Митяниной сообщил ТАСС, что пассажира самолета, который прибыл в петербургский аэропорт Пулково из Шанхая, госпитализировали с подозрением на ОРВИ. "Пациент, доставленный в Боткино (Боткинская инфекционная больница - прим. ТАСС), прибыл рейсом из Шанхая с подозрением на ОРВИ. Дальнейшие выводы можно будет делать по результатам проведенных анализов", - сказал собеседник агентства. Источник в экстренных службах также сообщал ТАСС о госпитализации пассажира из Пулково с высокой температурой.

В ряде региональных СМИ и Telegram-каналах распространилась информация, что пассажира госпитализировали с подозрением на коронавирус. Собеседники ТАСС не подтвердили эту информацию, подчеркнув, что для постановки диагноза необходимо провести обследования.

В связи с распространением в Китае коронавируса пассажиров, прибывающих на рейсах из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора. Роспотребнадзор с первых дней появления вируса организовал мониторинг за эпидемиологической обстановкой, принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, отработал алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечил контроль за готовностью медорганизаций к приему больных из неблагополучных территорий.