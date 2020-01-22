В Челябинской области пять человек погибли при столкновении легковушки и "Камаза"

ТАСС, 22 января. Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля Honda и "Камаза" на трассе в Челябинской области. ДТП произошло в условиях снегопада и сильного ветра. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, пять человек погибли. Водитель автомобиля Honda в условиях снегопада и сильного ветра выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что ДТП произошло около 17:00 мск на 107-м километре трассы Челябинск - Троицк.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, 22 января на территории региона ожидается небольшой снег, в отдельных районах метели, гололед.