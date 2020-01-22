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Китайская вирусная пневмония

Обследование пациентов из Петербурга с подозрением на коронавирус займет несколько дней

При этом глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил ранее, что первые результаты диагностики будут готовы утром в четверг
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Обследование пациентов, госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус, обнаруженный в Китае, займет несколько дней. Об этом сообщил журналистам в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас идет стадия обследования пациентов с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге. Результаты будут известны через несколько дней", - сказал он.

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В свою очередь глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил ранее в среду, что первые результаты диагностики будут готовы утром в четверг. Лисовец также сообщил о состоянии госпитализированных: двадцатилетнего студента из Китая и россиянина, прилетевшего из Шанхая. "Что касается общей оценки состояния этих двух пациентов, состояние их средней степени тяжести обусловлено общей интоксикацией и лихорадкой. Признаков нарушения витальных функций, то есть жизнеугрожающего состояния, нет", - отметил он. Глава комитета пояснил, что их изоляция связана с мерами безопасности, и пока нет оснований полагать, что они заражены коронавирусом.

Ранее сообщалось, что гражданин России, прилетевший из Китая, был доставлен в больницу в среду из аэропорта Пулково. Второй пациент - китайский студент, тоже недавно вернулся из Китая.

В связи с распространением в Китае коронавируса пассажиров, прибывающих на рейсах из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора. Роспотребнадзор с первых дней появления вируса организовал мониторинг за эпидемиологической обстановкой, принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, отработал алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечил контроль за готовностью медорганизаций к приему больных из неблагополучных территорий.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияКитайская вирусная пневмония
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