Суд продлил арест экс-министру Абызову

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил до 26 марта, а всего до 12 месяцев, срок содержания под стражей бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил признать ходатайство о продлении Абызову ареста обоснованным и составленным с соблюдением норм закона и постановил продлить срок содержания обвиняемого под стражей до 26 марта", - огласила решение судья.

В случае дальнейшего продления меры пресечения ходатайство должно направляться в вышестоящую инстанцию - Мосгорсуд. При этом, согласно ч. 2 и 3 ст. 109 УПК РФ, в отдельных случаях предельный срок содержания под стражей для лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, может продлеваться до 18 месяцев.

В Басманный районный суд поступили ходатайства СК о продлении в отношении Абызова и шести других обвиняемых срока содержания под стражей до 26 марта. Абызов был задержан и арестован в марте прошлого года. Ему вменяется создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).