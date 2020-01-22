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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

Суд продлил арест экс-министру Абызову

Он будет находиться под стражей до 26 марта
Михаил Абызов Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Михаил Абызов
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил до 26 марта, а всего до 12 месяцев, срок содержания под стражей бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Выслушав мнения сторон, суд постановил признать ходатайство о продлении Абызову ареста обоснованным и составленным с соблюдением норм закона и постановил продлить срок содержания обвиняемого под стражей до 26 марта", - огласила решение судья.

В случае дальнейшего продления меры пресечения ходатайство должно направляться в вышестоящую инстанцию - Мосгорсуд. При этом, согласно ч. 2 и 3 ст. 109 УПК РФ, в отдельных случаях предельный срок содержания под стражей для лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, может продлеваться до 18 месяцев.

В Басманный районный суд поступили ходатайства СК о продлении в отношении Абызова и шести других обвиняемых срока содержания под стражей до 26 марта. Абызов был задержан и арестован в марте прошлого года. Ему вменяется создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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