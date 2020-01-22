ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке капитального ремонта в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело против четырех компаний по подозрению в организации картельного сговора на торгах по капитальному и декоративному ремонту многоквартирных жилых домов города. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Глобус", ООО "СИК "Эльтек", ООО "С-Индустрия", ООО "БИТ". Организации подозреваются в заключении картельного соглашения на 11 торгах по капитальному и декоративному ремонту петербургских многоквартирных домов. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов на этих торгах превышает 759 млн рублей", - говорится в сообщении.

Заказчиками выступали несколько организаций, среди них администрация Центрального района Санкт-Петербурга, комитет государственного заказа Ленинградской области, государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции".

По данным антимонопольного ведомства, компании, подавая заявки на участие в конкурсе, использовали одинаковые IP-адреса (уникальный адрес компьютера, подключенного к локальной сети или интернету), имея разные юридические адреса. Снижение начальной максимальной цены контракта в ходе торгов было минимальным. "В подобных действиях содержатся признаки нарушения ст. 11 закона о защите конкуренции", - отмечается в сообщении.

Первое заседание комиссии регионального управления ФАС по рассмотрению этого дела назначено на 19 февраля.