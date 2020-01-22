СМИ: в Канаде под лед провалилась группа на снегоходах

ОТТАВА, 22 января. /ТАСС/. Пять человек пропали без вести и один человек погиб в результате инцидента на озере в канадской провинции Квебек, где под лед провалились несколько снегоходов. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел вечером во вторник на озере Лак-Сен-Жан, которое находится примерно в 500 км к северу от Монреаля. Установлено, что группа из восьми туристов из Франции в сопровождении местного гида каталась по замерзшему водоему, когда часть снегоходов неожиданно ушла под лед. Два человека, ехавшие в конце колонны, успели остановиться перед полыньей и вытащить одного из туристов. Они не пострадали и вызвали помощь.

Позже прибывшие спасатели вытащили из воды 42-летнего гида, который утром в среду скончался в больнице. Поиски еще пяти человек продолжаются.

По данным полиции, на этом озере есть специальный маршрут для езды на снегоходах, который ежедневно инспектируется на предмет безопасности, но данная группа по неизвестной причине от него отклонилась.