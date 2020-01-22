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Открытое горение на астраханском тепловозоремонтном заводе ликвидировали

По предварительной информации, никто не пострадал

АСТРАХАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Открытое горение в здании станции по испытанию дизельных двигателей на астраханском тепловозоремонтном заводе (АТРЗ, филиал ОАО "Желдорреммаш") ликвидировали, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

Пожар на АТРЗ произошел вечером в среду в здании станции по испытанию дизельных двигателей, площадь возгорания составила 200 кв. м. На место направили пожарно-спасательные подразделения.

"В 21:25 ликвидация открытого горения. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

АТРЗ - крупнейшее машиностроительное предприятие Астраханской области, где трудятся более 1 тыс. человек; входит в Группу компаний "ЛокоТех". Завод специализируется на ремонте тепловозов, а также производит запчасти для них. В составе завода действуют семь основных и пять вспомогательных производственных цехов, в том числе тепловозный, дизельный, экипажный и электромашинный.

Теги
РоссияАстраханская область
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