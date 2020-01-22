{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета

Воздушное судно упало на аэродроме, расположенном около города Корона

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния). Об этом сообщила городская пожарная служба.

"Четыре человека умерли в результате крушения", - говорится в Twitter службы. По ее данным, катастрофа привела к воспламенению 302,8 л авиатоплива и возникновению пожара на площади 0,1 га. Огонь на данный момент потушен.

Воздушное судно упало в восточной части территории аэродрома, который закрыт на время расследования причин и обстоятельств случившегося.

Теги
США
Реклама на ТАСС
СМИ: в Колумбии 16 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Инцидент произошел в городе Букараманга, власти начали расследование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС