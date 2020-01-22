СМИ: в Колумбии 16 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

БОГОТА, 23 января. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов, которое произошло в Колумбии. Об этом в среду сообщила радиостанция RСN.

По ее данным, инцидент произошел в городе Букараманга (столица северо-восточного департамента Сантандер). Водитель одного из автобусов протаранил другое транспортное средство, которое ранее остановилось по не выясненным пока причинам. В результате ДТП 16 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

Власти начали расследование инцидента.