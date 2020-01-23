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Сообщения о "минировании" поступили в детские сады на Дальнем Востоке

Это уже вторая за последние две недели волна сообщений о массовой угрозе взрыва

ТАСС, 23 января. Сообщения о "минировании" 15 детских садов в Хабаровске, а также в учреждениях Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре поступили в учреждения в четверг, сообщили ТАСС в администрациях этих городов. Началась эвакуация.

"В 15 садов поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах и продолжают поступать. Детей эвакуируют", - сказали в управлении образования городской администрации.

Также сообщения поступили в один детский сад Биробиджана и в пять детских садов в Комсомольске-на-Амуре, информировали ТАСС в администрациях городов. Из-за сообщений началась эвакуация в трех детских садах Владивостока. "Детей эвакуируют в теплые помещения, сотрудники извещают родителей", - рассказали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Это уже вторая за последние две недели волна сообщений о массовой угрозе взрыва в учреждениях образования на Дальнем Востоке. Аналогичная серия анонимных сообщений поступила 13 января, из-за чего были эвакуированы все школы Хабаровска, а также некоторые учреждения во Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске и других городах.

В декабре 2019 года школы и детские сады на Дальнем Востоке также дважды подвергались подобной массовой рассылке, оба раза сообщения об угрозе взрыва не подтвердились.

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