{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работа аэропорта Сингапура были приостановлена из-за пожарной тревоги в диспетчерской

Управление за воздушным движением велось из резервных позиций

СИНГАПУР, 23 января. /ТАСС/. Вылет более 50 рейсов был задержан, еще девять прибывающих самолетов были отправлены на запасные аэродромы в связи с эвакуацией командно-диспетчерского пункта в сингапурском аэропорту Чанги в ночь на четверг. Об этом говорится в распространенном сообщении Управления гражданской авиации.

"Примерно около полуночи сработала пожарная сигнализация в диспетчерской вышке, в результате работа была приостановлена почти на два часа", - указывается в заявлении. "Вылет рейсов был временно прекращен, прибывающие отправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении. В частности, в аэропорт Куала-Лумпура, а также на индонезийский остров Батам. Между тем "в данный период управление за воздушным движением велось из резервных позиций", - рассказали в Управлении, не приводя других деталей.

Как отметили в ведомстве, "несмотря на срабатывание сигнализации, пожара зафиксировано не было, по факту случившегося начата проверка".

Пассажиропоток в аэропорту Чанги в 2018 году превысил 65 млн человек, по объемам международных авиаперевозок он занимает седьмое место в мире.

Теги
Сингапур
Реклама на ТАСС
Сообщения о "минировании" поступили в детские сады на Дальнем Востоке
Это уже вторая за последние две недели волна сообщений о массовой угрозе взрыва
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС