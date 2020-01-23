Работа аэропорта Сингапура были приостановлена из-за пожарной тревоги в диспетчерской

СИНГАПУР, 23 января. /ТАСС/. Вылет более 50 рейсов был задержан, еще девять прибывающих самолетов были отправлены на запасные аэродромы в связи с эвакуацией командно-диспетчерского пункта в сингапурском аэропорту Чанги в ночь на четверг. Об этом говорится в распространенном сообщении Управления гражданской авиации.

"Примерно около полуночи сработала пожарная сигнализация в диспетчерской вышке, в результате работа была приостановлена почти на два часа", - указывается в заявлении. "Вылет рейсов был временно прекращен, прибывающие отправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении. В частности, в аэропорт Куала-Лумпура, а также на индонезийский остров Батам. Между тем "в данный период управление за воздушным движением велось из резервных позиций", - рассказали в Управлении, не приводя других деталей.

Как отметили в ведомстве, "несмотря на срабатывание сигнализации, пожара зафиксировано не было, по факту случившегося начата проверка".

Пассажиропоток в аэропорту Чанги в 2018 году превысил 65 млн человек, по объемам международных авиаперевозок он занимает седьмое место в мире.