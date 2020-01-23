СМИ: в Колумбии 34 человека пострадали в ДТП с автобусом

БОГОТА, 23 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека стали жертвами, еще 34 пострадали в ДТП с участием автобуса, которое произошло в окрестностях столицы Колумбии. Об этом в среду сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в среду утром в муниципалитете Эль-Росаль (столичный департамент Кундинамарка). Автобус, который выехал из Боготы в сторону Медельина, врезался в припаркованный на трассе грузовик. В результате столкновения два человека погибли на месте, еще 34 получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование причин ДТП.