Все детские сады Биробиджана эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

ТАСС, 23 января. Эвакуация проходит во всех детских садах Биробиджана из-за сообщений о "минировании", сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее аналогичные сообщения поступили в детские сады Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре и Владивостока.

"Принято решение об эвакуации воспитанников из всех детских садов города Биробиджана. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил исполняющему обязанности заместителя председателя правительства области Валерию Жукову взять на контроль процесс эвакуации. На место выехали специалисты областного комитета образования. В настоящее время дети и персонал дошкольных учреждений эвакуируют в близлежащие здания", - говорится в сообщении.

Также число эвакуируемых детсадов во Владивостоке выросло с трех до 19. В Уссурийске сообщения об угрозе поступили в 15 учреждений, после проверки все они оказались ложными.