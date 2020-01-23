В Калининградской области задержаны подозреваемые в незаконном производстве сигарет

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правоохранители пресекли в Калининградской области крупное производство контрафактной табачной продукции на сумму более 26 млн рублей. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, в рамках данного дела задержаны три человека.

"Установлено, что на подпольном предприятии под видом легального производства злоумышленники изготавливали табачные изделия без маркировки специальными акцизными марками. По предварительным данным, стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 млн рублей, - сказала она. - Проведены контрольные закупки немаркированной продукции, в результате которых были задержаны генеральный директор фирмы, начальник цеха и менеджер по снабжению".

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере").

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В ходе обысков у них изъяты деньги и оборудование по изготовлению и расфасовке сигарет.