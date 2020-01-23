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Воспитанник интерната в Бурятии обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних учениц

В отношении руководства школы также возбуждено уголовное дело

ТАСС, 23 января. Следователи в Бурятии расследуют уголовное дело в отношении воспитанника школы-интерната в Мухоршибирском районе, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетних учениц этой же школы. На руководство учреждения также заведено дело, сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Бурятия.

"В декабре 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Галтайской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате один из подростков изнасиловал несовершеннолетнюю ученицу. Мухоршибирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия после процессуальной проверки указанного сообщения в отношении молодого человека возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного пункта "а" части 3 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней")", - говорится в сообщении.

Кроме того, следствие установило, что подросток совершил подобное в отношении еще одной ученицы интерната в 2018 году. В отношении руководства школы также возбуждено уголовное дело.

"Следователи выяснили, что в указанном интернате на протяжении последних нескольких лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств. При этом администрацией учреждения данные факты своевременно выявлены не были, в связи с чем в отношении руководства школы возбуждено уголовное дело о должностном преступлении", - уточняется в сообщении.

Все уголовные дела соединены в одно производство и переданы в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Подростку предъявлено обвинение. На время расследования дела он содержится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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