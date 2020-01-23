Все сообщения о минировании детских садов и школы в Благовещенске оказались ложными

ТАСС, 23 января. Сотрудники правоохранительных органов в четверг проверили около 20 зданий детских садов и школы в Благовещенске после сообщений об их минировании. Все вызовы оказались ложными, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Сотрудники правоохранительных органов проверили здания 12 детских садов и одной школы в Благовещенске - это около 20 зданий. По ним поступали сообщения. Все вызовы оказались ложными", - сказали в пресс-службе.

По данным региональных СМИ, в четверг в Благовещенске после сообщений о минировании людей также эвакуировали из нескольких торговых центров.

Сообщения о минировании социальных объектов в четверг также поступали в Биробиджане, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке. Как сообщили ТАСС в администрации Хабаровска, всего сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 48 детских садов, эвакуированы 11,8 тыс. детей и 2 тыс. сотрудников, 40 садов уже проверены и вернулись к работе. Часть детей отправились домой, дети из непроверенных садов находятся в расположенных рядом административных зданиях. В Комсомольске-на-Амуре сообщения поступили в 20 садов, 13 из которых уже проверили - там ничего не обнаружено.

Это уже вторая за последние две недели волна сообщений о массовой угрозе взрывов в образовательных учреждениях на Дальнем Востоке. Аналогичная серия анонимных сообщений поступила 13 января, из-за чего были эвакуированы все школы Хабаровска, а также некоторые учреждения во Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске и других городах.

В декабре 2019 года школы и детские сады на Дальнем Востоке также дважды подвергались подобной массовой рассылке с сообщениями о минированиях, оба раза они не подтвердились.