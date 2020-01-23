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В аэропорту столицы Казахстана задерживаются 32 рейса, в том числе в Москву

В аэропорту пояснили, что из-за сильных порывов ветра не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов

НУР-СУЛТАН, 23 января. /ТАСС/. Прилет и вылет 32 рейсов задерживается в четверг в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" в связи с сильной метелью. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы воздушной гавани Женис Ахметжанов.

"В связи с плохими метеоусловиями в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" на данный момент имеются задержки 32 авиарейсов. 17 рейсов задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту назначения", - уточнил он.

По его словам, среди них девять рейсов авиакомпании Air Astana, в том числе международные рейсы из Москвы, Омска, Ташкента и Киева. На вылет задерживаются 15 рейсов, включая рейс Air Astana в Москву.

"Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/с и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов", - отметил Ахметжанов, добавив, что международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" работает в штатном режиме.

Накануне Казгидромет распространил штормовое предупреждение в нескольких областях страны. Согласно прогнозу, в Нур-Султане 23 января ожидается снег, метель, днем гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с с порывами до 23 м/с.

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