Около 60 тонн нефтяного топлива разлилось на железнодорожной станции в Хабаровском крае

ТАСС, 23 января. Прокуратура проводит проверку после разлива около 60 тонн нефтепродуктов на станции Токи в Ванинском районе Хабаровского края, которое произошло в четверг. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Ванинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов на железнодорожной станции <…> Произошел разлив опасного груза - около 60 тонн нефтяного топлива из цистерны, отправленной в составе группы цистерн со станции Дземги Дальневосточной железной дороги", - говорится в сообщении.

Причины утечки нефтепродуктов устанавливаются. Принимаются меры для устранения аварии.