Информация о "минировании" детских садов во Владивостоке и Уссурийске оказалось ложной

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Специалисты завершили проверку 19 детских садов во Владивостоке, которые ранее были эвакуированы из-за сообщений об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, угроза оказалась ложной. Также проверены все детсады Уссурийска, сообщили в мэрии города.

"Завершены проверки во всех 19 эвакуированных ранее детских садах. Сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились", - сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Сообщения о минировании социальных объектов в четверг также поступали в Биробиджане, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и Уссурийске. Как сообщили ТАСС в администрации Хабаровска, всего сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 48 детских садов. В Комсомольске-на-Амуре сообщения поступили в 20 садов, 13 из которых уже проверили. Полностью проверены учреждения Уссурийска. Ранее сообщалось, что проверки завершились в Благовещенске, там угрозы тоже не подтвердились.

Это уже вторая за последние две недели волна сообщений о массовой угрозе взрывов в образовательных учреждениях на Дальнем Востоке. Аналогичная серия анонимных сообщений поступила 13 января, из-за чего были эвакуированы все школы Хабаровска, а также некоторые учреждения во Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске и других городах.

В декабре 2019 года школы и детские сады на Дальнем Востоке также дважды подвергались подобной массовой рассылке с сообщениями о минированиях, оба раза они не подтвердились.