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Суды Петербурга вновь эвакуируют из-за угрозы взрыва

Эвакуация проходит в семи районных судах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Сообщения с угрозой взрыва в четверг утром поступили в районные суды Петербурга, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петродворцовый, Красногвардейский, Василеостровский, Сестрорецкий, Дзержинский, Ленинский, Октябрьский районные суды эвакуируются", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Волна "минирований" началась в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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