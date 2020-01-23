Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 600 человек

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 14:00 четверга по местному времени (09:00 мск) возросло до 617 человек. Это следует из опубликованных к этому времени информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй, в административном центре которой - городе Ухань - это заболевание было выявлено впервые. На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. Далее по количеству заболевших следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (14).

В настоящее время случаи заражения пневмонией нового типа зафиксированы во всех административно-территориальных единицах КНР, за исключением Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов и провинции Цинхай. Еще в трех регионах врачи заявили о подозрениях на заражение коронавирусом - это провинция Шэньси (четыре неподтвержденных случая), Ганьсу (1) и автономный район Внутренняя Монголия (1). В настоящее время эпидемиологи проводят соответствующие лабораторные анализы.

Ранее в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщал о более чем 570 подтвержденных случаях заражения, из которых 17 завершились летальным исходом. Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему).

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, что китайское правительство обеспечит права иностранцев, которые оказались в Ухане, где с четверга действует режим повышенного контроля за въездом и выездом из города.