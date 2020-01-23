{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 600 человек

Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй
Описание
© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 14:00 четверга по местному времени (09:00 мск) возросло до 617 человек. Это следует из опубликованных к этому времени информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй, в административном центре которой - городе Ухань - это заболевание было выявлено впервые. На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. Далее по количеству заболевших следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (14).

В настоящее время случаи заражения пневмонией нового типа зафиксированы во всех административно-территориальных единицах КНР, за исключением Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов и провинции Цинхай. Еще в трех регионах врачи заявили о подозрениях на заражение коронавирусом - это провинция Шэньси (четыре неподтвержденных случая), Ганьсу (1) и автономный район Внутренняя Монголия (1). В настоящее время эпидемиологи проводят соответствующие лабораторные анализы.

Ранее в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщал о более чем 570 подтвержденных случаях заражения, из которых 17 завершились летальным исходом. Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему).

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, что китайское правительство обеспечит права иностранцев, которые оказались в Ухане, где с четверга действует режим повышенного контроля за въездом и выездом из города. 

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
ФСБ сообщила о блокировке ресурса, откуда поступали сообщения о "минировании" в России
Речь идет о Startmail.com, зарегистрированном в Нидерландах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС