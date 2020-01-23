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ФСБ сообщила о блокировке ресурса, откуда поступали сообщения о "минировании" в России

Речь идет о Startmail.com, зарегистрированном в Нидерландах
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября 2019 года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании" зданий судов, школ, больниц, торговых центров и других объектов.

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их "минирования", - сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В тексте также указывались более 16 тыс. якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и так далее). Все угрозы носили ложный характер", - отметили в ФСБ.

Как подчеркнули в ЦОС ФСБ России, в соответствии с российским законодательством "в целях предотвращения заведомо ложных сообщений с угрозами "минирования", обеспечения защиты российского сегмента сети Интернет от распространения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23 января 2020 года осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com".

Комментарий Роскомнадзора

Позднее в Роскомнадзоре также сообщили о блокировке почтового сервиса Startmail.com. "Через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов Российской Федерации в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.  

В ведомстве журналистам сообщили, что в Startmail.com не предоставили сведений о лицах, администрирующих почтовые ящики, с которых в январе рассылались эти сообщения. "Startmail.com не предоставили по запросу российской стороны сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики. Тем не менее, мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов. Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб", - написано в сообщении РКН.

В Роскомнадзоре также сообщили журналистам, что "с учетом высокой общественной значимости данного вопроса", мы они рассчитывают "на эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами".

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в судах, школах, торговых центрах и иных организациях, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводят проверку сообщений, однако информация об угрозах оказывается ложной.

В новость внесены изменения (10:45 мск) - добавлен комментарий Роскомнадзора

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