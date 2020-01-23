{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Завершено следствие по делу об убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый Денис Поздеев страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. СК завершил следственные действия по уголовному делу об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

На эту тему
Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, который уличен в общественно опасном деянии, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказали в СК.

Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый Денис Поздеев страдает психическим расстройством и на момент совершения убийства был невменяем. Он нуждается в принудительном лечении. После ознакомления защиты с материалами дело передадут для решения вопроса о направлении в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Поздеев 31 октября 2019 года в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка. Мальчик умер на месте. Следствие предъявило Поздееву обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), он признал свою вину. Сотруднику ЧОП "Святогор" предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Охранник свою вину признал частично. СК также расследует уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

Также завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего сотрудника ООО "Охранное предприятие "Святогор". Материалы дела переданы стороне защиты для ознакомления, после чего их направят в суд для рассмотрения по существу.

Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Реклама на ТАСС
ФСБ сообщила о блокировке ресурса, откуда поступали сообщения о "минировании" в России
Речь идет о Startmail.com, зарегистрированном в Нидерландах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС