Завершено следствие по делу об убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. СК завершил следственные действия по уголовному делу об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, который уличен в общественно опасном деянии, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказали в СК.

Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый Денис Поздеев страдает психическим расстройством и на момент совершения убийства был невменяем. Он нуждается в принудительном лечении. После ознакомления защиты с материалами дело передадут для решения вопроса о направлении в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Поздеев 31 октября 2019 года в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка. Мальчик умер на месте. Следствие предъявило Поздееву обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), он признал свою вину. Сотруднику ЧОП "Святогор" предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Охранник свою вину признал частично. СК также расследует уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

Также завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего сотрудника ООО "Охранное предприятие "Святогор". Материалы дела переданы стороне защиты для ознакомления, после чего их направят в суд для рассмотрения по существу.