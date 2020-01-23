{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три вокзала и два суда в Москве получили сообщения о "минировании"

Здания проверят сотрудники экстренных служб

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" в четверг в Москве Ленинградского, Ярославского и Курского вокзалов, а также Нагатинского и Перовского районных судов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные направили по электронной почте сообщения о том, что три вокзала и два суда заминированы. На объекты прибыли представители экстренных служб и проверяют информацию о заложенных там взрывных устройствах", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Нагатинском и Перовском судах прошла эвакуация, а вокзалы работают в штатном режиме.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в судах, школах, торговых центрах и иных организациях, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводили проверку сообщений, однако информация об угрозах оказывалась ложной.

Между тем в четверг ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ФСБ сообщила о блокировке ресурса, откуда поступали сообщения о "минировании" в России
Речь идет о Startmail.com, зарегистрированном в Нидерландах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС