Три вокзала и два суда в Москве получили сообщения о "минировании"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" в четверг в Москве Ленинградского, Ярославского и Курского вокзалов, а также Нагатинского и Перовского районных судов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные направили по электронной почте сообщения о том, что три вокзала и два суда заминированы. На объекты прибыли представители экстренных служб и проверяют информацию о заложенных там взрывных устройствах", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Нагатинском и Перовском судах прошла эвакуация, а вокзалы работают в штатном режиме.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в судах, школах, торговых центрах и иных организациях, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводили проверку сообщений, однако информация об угрозах оказывалась ложной.

Между тем в четверг ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".