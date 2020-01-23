Пять школ в Москве эвакуированы после звонков о "минировании"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пять московских школ эвакуированы после анонимных звонков о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Эвакуировано пять школ после звонков о минировании в разных частях города. Саперы проверяют здания", - рассказал собеседник агентства.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в судах, школах, торговых центрах и иных организациях, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводили проверку сообщений, однако информация об угрозах оказывалась ложной.

Между тем в четверг ФСБ России сообщила о блокировке Роскомнадзором зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".