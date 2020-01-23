{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять школ в Москве эвакуированы после звонков о "минировании"

Саперы проверяют здания

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пять московских школ эвакуированы после анонимных звонков о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Эвакуировано пять школ после звонков о минировании в разных частях города. Саперы проверяют здания", - рассказал собеседник агентства.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в судах, школах, торговых центрах и иных организациях, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводили проверку сообщений, однако информация об угрозах оказывалась ложной.

Между тем в четверг ФСБ России сообщила о блокировке Роскомнадзором зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ФСБ сообщила о блокировке ресурса, откуда поступали сообщения о "минировании" в России
Речь идет о Startmail.com, зарегистрированном в Нидерландах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС