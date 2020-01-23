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Обновлено 

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Она также пыталась совершить самоубийство

ТАСС, 23 января. Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительной информации, в утреннее время 23 января женщина, имеющая четырех несовершеннолетних детей, причинила двум из них смертельные травмы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что на место происшествия выехала комиссия, возглавляемая заместителем прокурора Пермского края Андреем Назаровым. Организована проверка причин и условий инцидента.

В свою очередь следственное управление СК РФ региона сообщило о возбуждении уголовного дела против 32-летней матери детей. По данным следствия, женщина, находясь у себя дома, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого женщина попыталась совершить самоубийство. Еще двое ее детей (2011 и 2017 годов рождения) уже находятся вместе с отцом. Подозреваемая в настоящее время находится в медицинском учреждении.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

В новость внесены изменения (11:35 мск) - добавлены подробности о возбуждении уголовного дела

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РоссияПермский край
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