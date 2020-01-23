Открытое горение на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске ликвидировали

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Открытое горение ликвидировано на площади 500 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на втором этаже здания. "До прибытия первых пожарных подразделений эвакуировались 50 человек", - сообщили в министерстве.

Как добавили ТАСС в экстренных службах, возгорание возникло в одном из помещений на втором этаже, где в том числе хранится пластиковая посуда.

В тушении участвуют 86 человек, задействовано 24 единицы техники.