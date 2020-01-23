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В результате ДТП в Ростовской области погибли два человека

Еще три человека пострадали, в том числе ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП в Ростовской области. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"На 9-м км автодороги Шахты - Цимлянск водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ДТП погибли водитель и пассажирка ВАЗ, а также пострадали водитель и два пассажира Lada 2006 и 1999 годов рождения. Их доставили в больницу. В связи с происшествием сотрудники полиции проводят проверку.

Теги
РоссияРостовская область
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