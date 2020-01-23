На жителя Кубани возбудили дело за причинение побоев годовалому сыну

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Прокуратура на Кубани добилась возбуждения уголовного дела против 32-летнего жителя Усть-Лабинского района, который в состоянии опьянения бросил стул в своего сына 2018 года рождения, причинив ему побои. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"В ходе семейного конфликта, 32-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил стул с металлическими ножками в своего сына 2018 года рождения. В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции данному обстоятельству правовая оценка не дана. Однако в результате принятых прокуратурой мер реагирования отделом дознания ОМВД России по Усть-Лабинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовного дело по ст. 116 УК РФ ("Побои")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в конце 2019 года.