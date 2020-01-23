{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На жителя Кубани возбудили дело за причинение побоев годовалому сыну

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина бросил в ребенка стул

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Прокуратура на Кубани добилась возбуждения уголовного дела против 32-летнего жителя Усть-Лабинского района, который в состоянии опьянения бросил стул в своего сына 2018 года рождения, причинив ему побои. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"В ходе семейного конфликта, 32-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил стул с металлическими ножками в своего сына 2018 года рождения. В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции данному обстоятельству правовая оценка не дана. Однако в результате принятых прокуратурой мер реагирования отделом дознания ОМВД России по Усть-Лабинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовного дело по ст. 116 УК РФ ("Побои")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в конце 2019 года.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС из-за аварии на канализационном коллекторе
Без воды остаются почти 300 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС