Шесть рыбаков с горящего траулера "Энигма Астралис" отравились угарным газом

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Врачи плавзавода "Всеволод Сибирцев", на которыйэвакуировали экипаж горящего в Охотском море траулера "Энигма Астралис", выявили признаки отравления угарным газом у шестерых спасенных моряков, сообщил в четверг ТАСС управляющий группой компаний "Доброфлот", которой принадлежит плавзавод, Александр Ефремов.

На борту траулера "Энигма Астралис" в Охотском море вблизи Магадана третьи сутки продолжается пожар. Ранее с него эвакуировали экипаж из 47 человек, часть из которых уже отправили во Владивосток.

"При первом осмотре моряки ни на что не жаловались. Но потом проявились симптомы, по которым врачи определили отравление угарным газом. Никто из них не был госпитализирован, вся медицинская помощь им оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Рядом с горящим траулером сейчас находится ледокол-спасатель "Сибирский", на его борту присутствуют четверо членов экипажа траулера, которые консультируют спасателей и готовы при возможности высадиться на терпящее бедствие судно. Однако высадке и разведке мешает продолжающийся пожар и связанная с ним опасность взрыва оставшегося на судне топлива.

Находившийся на промысле рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море в 130 км от Магадана. Специалисты считают, что вероятность взрыва технических жидкостей остается высокой.