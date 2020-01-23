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В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС из-за аварии на канализационном коллекторе

Без воды остаются почти 300 тыс. человек

ТАСС, 23 января. Власти Нижнего Новгорода из-за аварии на канализационном коллекторе, в результате которой жильцы 1,7 тыс. домов остались без холодной воды, ввели в городе режим ЧС. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Да, введен режим ЧС муниципального характера", - сказала собеседница агентства.

Прорыв канализационного коллектора зафиксировали в среду вечером. Из него вытекали канализационные стоки на территорию садоводческого товарищества "Красный кожевенник". В итоге затопило 40 участков общей площадью 1 тыс. кв. м.

Из-за аварии оказалось нарушенным холодное водоснабжение Автозаводского района: более 1700 жилых домов с количеством жителей 294 тыс. человек, в том числе - 58800 детей, 118 социально-значимых объектов - из них 14 с круглосуточным пребыванием - лечебные учреждения. Кроме того, в этом районе отключили и горячее водоснабжение.

В пресс-службе администрации города сообщили, что причиной аварии стала трещина на обводном техническом трубопроводе. 

"Причиной аварии на канализационном коллекторе в Ленинском районе стала трещина на чугунном байпасе - обводном техническом трубопроводе. Среди возможных причин повреждения заместитель главы города назвал подвижки грунта, перепады температуры, возраст трубопровода - несколько десятилетий", - сказано в сообщении.

Сейчас идет ремонт сети, ориентировочно время работ составит полтора часа. После этого проведут опрессовку, и в случае отсутствия других повреждений водоснабжение будет восстановлено.

В новость внесены изменения (12:42 мск) - добавлены подробности.

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