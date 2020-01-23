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В Пермском крае ребенок умер после операции

По словам отца мальчика, врачи поставили его сыну неправильный диагноз

ПЕРМЬ, 23 января. /ТАСС/. Маленький мальчик умер после операции в больнице города Чернушка Пермского края. В связи со случившимся специалисты краевого Минздрава проводят проверку.

В четверг администраторы сообщества "СТС-ВеЧер Чернушка" в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали письмо отца погибшего ребенка. Мужчина сообщил, что дежурный хирург в приемном отделении по результатам анализов поставил его сыну диагноз "аппендицит". Мальчику сделали операцию, после которой он спал несколько часов, а затем умер. Родители считают, что их сын мог умереть из-за врачебной ошибки - по словам отца, патологоанатомическая экспертиза показала, что у ребенка был заворот кишок..

"Утром 18 января в больницу Чернушки поступил ребенок с болью в животе. Он был осмотрен медиками, была оказана необходимая медицинская помощь. Но, к сожалению, малыша спасти не удалось. В настоящее время проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи. Специалисты Министерства здравоохранения держат ситуацию на контроле. Говорить о каких либо дефектах оказания медицинской помощи пока рано", - сообщили в краевом Минздраве.

 

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