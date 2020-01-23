В Подмосковье задержали троих приезжих, подозреваемых в более 30 квартирных кражах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Трое приезжих из Закавказья задержаны полицией по подозрению в более чем 30 квартирных кражах в разных городах Московской области. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По подозрению в совершении серии квартирных краж задержаны трое мужчин, прибывших в Россию из Закавказья. Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению 33 квартирных краж в Серпухове, Протвине, Коломне и Ленинском районе Московской области. Общая сумма ущерба превышает 4 млн рублей", - сказала Волк.

Полиция установила, что злоумышленники вскрывали окна в квартирах на первых этажах жилых домов и похищали личные вещи жителей. При обысках полиция изъяла 11 мобильных телефонов, сим-карты различных операторов, ювелирные украшения, наручные часы, флеш-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Подозреваемые заключены под стражу.