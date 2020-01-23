{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Член банды Цапков Алексеев признался в вымогательствах и дал показания против сообщников

Владимир Алексеев написал явку с повинной по эпизодам вымогательства у кубанских предпринимателей Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Александра Исюка, Николая Гордика и братьев Дзюба

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Осужденный к пожизненному сроку заключения член банды Цапков, орудовавшей в Кущевском районе Краснодарского края, Владимир Алексеев признал в полном объеме вину по предъявленному ему обвинению в нескольких эпизодах вымогательства в отношении кубанских бизнесменов в составе преступной группы, а также дал показания против фигурантов, которые ранее официально не считались членами банды. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат Генрих Хачатуров, представляющий интересы ряда потерпевших.

На эту тему

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил членов банды Цапков Сергея Цапка к пожизненному заключению, такое же наказание получили два его сообщника - Алексеев и Игорь Черных. Еще один фигурант дела, Вячеслав Цеповяз, приговорен к 20 годам в колонии строгого режима, в 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. В период с 2010 по 2019 год следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило новые уголовные дела в отношении членов банды и неустановленных лиц, часть этих дел была передана в центральный аппарат СК РФ, расследование всех дел продолжается, следственные органы планировали провести по этим делам следственные и процессуальные действия с участием осужденных ранее членов банды Цапков.

"Предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ Владимиру Алексееву, он написал явку с повинной, в протоколе допроса обвиняемого указано, что он в полном объеме признал свою вину", - сказал Хачатуров.

В материалах протокола допроса, имеющегося в распоряжении ТАСС, говорится, что Алексеев написал явку с повинной по эпизодам вымогательства у кубанских предпринимателей Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Александра Исюка, Николая Гордика и братьев Дзюба. "Осуществлял силовую поддержку, выполнял преступные деяния вплоть до физической расправы с неугодными", - говорится в материалах допроса обвиняемого.

Кроме того, в протоколе допроса указано, что Алексеев дал показания о совершении фактов вымогательства против других осужденных ранее членов банды Цапков и иных лиц, которые официально ранее не фигурировали как члены этой организованной преступной группы.

"Примерно в 2007 году в преступную группу вошел Федор Стрельцов, роль которого заключалась в осуществлении преступных финансовых схем, семья Цеповяз - Вячеслав, Наталья и Иван Стришний - работала с банками, Стрельцов отвечал за обналичивание денежных средств, последующую легализацию, выступал в роли смотрящего за всеми предприятиями банды", - уточняется в материалах допроса Алексеева.

О фигурантах

Ранее сообщалось, что Вячеслава Цеповяза доставили из колонии в Омске в следственный изолятор в Ростовской области для проведения следственных действий по новым уголовным делам.

Экс-супруге Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней и ее брату Ивану в 2019 году были предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. Заявителем по делу выступал бизнесмен Александр Исюк. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест.

В декабре 2019 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в отношении бизнесмена Федора Стрельцова, обвиняемого в ряде экономических преступлений, в Главное следственное управление по СКФО. СМИ неоднократно озвучивали данные о противоправной деятельности Стрельцова, которого журналисты называют "серым кардиналом Цапков, не участвовавшим в кровавых расправах" и "финансистом по прозвищу Федя Обнал".

Также обвинения по делам о вымогательствах ранее были предъявлены жене Стрельцова Светлане. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в декабре 2019 года вернул на доследование уголовное дело в отношении нее, а также была изменена ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
ФАС уточнила, что выявила признаки картельного сговора на рынке благоустройства Петербурга
Накануне антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела против четырех компаний по подозрению в организации картельного сговора на торгах по капитальному ремонту жилых домов города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС