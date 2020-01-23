Член банды Цапков Алексеев признался в вымогательствах и дал показания против сообщников

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Осужденный к пожизненному сроку заключения член банды Цапков, орудовавшей в Кущевском районе Краснодарского края, Владимир Алексеев признал в полном объеме вину по предъявленному ему обвинению в нескольких эпизодах вымогательства в отношении кубанских бизнесменов в составе преступной группы, а также дал показания против фигурантов, которые ранее официально не считались членами банды. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат Генрих Хачатуров, представляющий интересы ряда потерпевших.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил членов банды Цапков Сергея Цапка к пожизненному заключению, такое же наказание получили два его сообщника - Алексеев и Игорь Черных. Еще один фигурант дела, Вячеслав Цеповяз, приговорен к 20 годам в колонии строгого режима, в 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. В период с 2010 по 2019 год следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило новые уголовные дела в отношении членов банды и неустановленных лиц, часть этих дел была передана в центральный аппарат СК РФ, расследование всех дел продолжается, следственные органы планировали провести по этим делам следственные и процессуальные действия с участием осужденных ранее членов банды Цапков.

"Предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ Владимиру Алексееву, он написал явку с повинной, в протоколе допроса обвиняемого указано, что он в полном объеме признал свою вину", - сказал Хачатуров.

В материалах протокола допроса, имеющегося в распоряжении ТАСС, говорится, что Алексеев написал явку с повинной по эпизодам вымогательства у кубанских предпринимателей Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Александра Исюка, Николая Гордика и братьев Дзюба. "Осуществлял силовую поддержку, выполнял преступные деяния вплоть до физической расправы с неугодными", - говорится в материалах допроса обвиняемого.

Кроме того, в протоколе допроса указано, что Алексеев дал показания о совершении фактов вымогательства против других осужденных ранее членов банды Цапков и иных лиц, которые официально ранее не фигурировали как члены этой организованной преступной группы.

"Примерно в 2007 году в преступную группу вошел Федор Стрельцов, роль которого заключалась в осуществлении преступных финансовых схем, семья Цеповяз - Вячеслав, Наталья и Иван Стришний - работала с банками, Стрельцов отвечал за обналичивание денежных средств, последующую легализацию, выступал в роли смотрящего за всеми предприятиями банды", - уточняется в материалах допроса Алексеева.

О фигурантах

Ранее сообщалось, что Вячеслава Цеповяза доставили из колонии в Омске в следственный изолятор в Ростовской области для проведения следственных действий по новым уголовным делам.

Экс-супруге Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней и ее брату Ивану в 2019 году были предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. Заявителем по делу выступал бизнесмен Александр Исюк. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест.

В декабре 2019 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в отношении бизнесмена Федора Стрельцова, обвиняемого в ряде экономических преступлений, в Главное следственное управление по СКФО. СМИ неоднократно озвучивали данные о противоправной деятельности Стрельцова, которого журналисты называют "серым кардиналом Цапков, не участвовавшим в кровавых расправах" и "финансистом по прозвищу Федя Обнал".

Также обвинения по делам о вымогательствах ранее были предъявлены жене Стрельцова Светлане. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в декабре 2019 года вернул на доследование уголовное дело в отношении нее, а также была изменена ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.