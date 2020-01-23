Начальника хозцентра МВД Петербурга задержали за присвоение квадроцикла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники управления собственной безопасности петербургского главка МВД задержали начальника центра хозяйственного обеспечения ведомства, который присвоил квадроцикл, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата). С подозреваемым проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники собственной безопасности полиции установили, что задержанный незаконно отдал приказ своим подчиненным списать квадроцикл стоимостью более полумиллиона рублей, который стоял на балансе полиции Курортного района Петербурга. Также он распорядился снять с квадроцикла все спецсигналы и убрать с него полицейскую раскраску, чтобы использовать транспорт в личных целях.

"В ГУ МВД России [по Санкт-Петербургу и Ленинградской области] инициирована служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям", - заключили в ведомстве.