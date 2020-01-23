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ФАС уточнила, что выявила признаки картельного сговора на рынке благоустройства Петербурга

Накануне антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела против четырех компаний по подозрению в организации картельного сговора на торгах по капитальному ремонту жилых домов города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело против четырех компаний по подозрению в организации картельного сговора на торгах по строительству и благоустройству в Петербурге и Ленинградской области, уточнили в четверг в пресс-службе УФАС.

Накануне антимонопольное ведомство сообщило о выявленных признаках картельного соглашения между четырьмя строительными компаниями при участии в конкурсах по капитальному и декоративному ремонту многоквартирных домов в Санкт-Петербурге. Однако заявленные конкурсы содержали работы по строительству и благоустройству территорий.

"Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Глобус", ООО "СИК "Эльтек", ООО "С-Индустрия", ООО "БИТ". Организации подозреваются в заключении картельного соглашения на торгах по строительству и благоустройству. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов на этих торгах превышает 759 млн рублей", - отметила собеседница агентства.

Заказчиками выступали несколько организаций, среди них администрация Центрального района города, "Центр комплексного благоустройства", государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции".

В соответствии с конкурсами, подрядчики выполнили работы по строительству блока пристройки к зданию морга и ее реконструкции с надстройкой дополнительного этажа здания Государственного учреждения здравоохранения "Бюро судебно-медицинской экспертизы". Также строительные компании, подозреваемые в картельном сговоре, выполнили работы по переустройству зеленых насаждений в Выборгском саду на пересечении Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова, а также по благоустройству дворов, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов и другие работы.

По данным антимонопольного ведомства, компании, подавая заявки на участие в конкурсе, использовали одинаковые IP-адреса (уникальный адрес компьютера, подключенного к локальной сети или интернету), имея разные юридические адреса. Снижение начальной максимальной цены контракта в ходе торгов было минимальным. "В подобных действиях содержатся признаки нарушения ст. 11 закона о защите конкуренции", - отмечается в сообщении. Первое заседание комиссии регионального управления ФАС по рассмотрению этого дела назначено на 19 февраля.

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