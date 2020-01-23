Два пассажирских автобуса столкнулись в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Городской автобус и автобус частного перевозчика столкнулись в четверг на западе Москвы, пассажиры не получили серьезных травм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня около 11:30 в районе дома 2 по Боровскому шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса № 793 и автобуса частного перевозчика. В результате ушибы получили два пассажира в городском автобусе, серьезных травм у них нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.