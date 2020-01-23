{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два пассажирских автобуса столкнулись в Москве

В результате аварии ушибы получили два человека

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Городской автобус и автобус частного перевозчика столкнулись в четверг на западе Москвы, пассажиры не получили серьезных травм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня около 11:30 в районе дома 2 по Боровскому шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса № 793 и автобуса частного перевозчика. В результате ушибы получили два пассажира в городском автобусе, серьезных травм у них нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экономический форум в Давосе – 2020
СМИ: два человека получили ранения во время столкновений демонстрантов с полицией в Цюрихе
По данным Швейцарского телеграфного агентства, противники Всемирного экономического форума "целенаправленно запускали в полицейских пиротехнические ракеты и бросали бутылки"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС