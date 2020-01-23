СМИ: полиция задержала за хулиганство министра окружающей среды Словакии

ПРАГА, 23 января. /ТАСС/. Министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош и его брат были задержаны полицией за хулиганство. Об этом сообщило в четверг Словацкое радио.

Салимош с братом были доставлены в среду вечером в одно из отделений полиции в Братиславе после того, как устроили скандал в китайском ресторане на Лауринской улице. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Согласно имеющейся информации, братья устроили потасовку с персоналом ресторана, при которой в заведении разбили стеклянную дверь. Один из официантов обратился за медицинской помощью. В ходе инцидента политик кричал, что занимает пост министра и требует к себе должного уважения.

Солимош с братом были допрошены полицией и затем отпущены. Против них может быть возбуждено уголовное дело по статьям хулиганство и нанесения имущественного вреда.