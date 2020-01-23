{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: полиция задержала за хулиганство министра окружающей среды Словакии

По данным Словацкого радио, Ласло Солимош и его брат устроили потасовку с персоналом китайского ресторана, при которой в заведении разбили стеклянную дверь

ПРАГА, 23 января. /ТАСС/. Министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош и его брат были задержаны полицией за хулиганство. Об этом сообщило в четверг Словацкое радио.

Салимош с братом были доставлены в среду вечером в одно из отделений полиции в Братиславе после того, как устроили скандал в китайском ресторане на Лауринской улице. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Согласно имеющейся информации, братья устроили потасовку с персоналом ресторана, при которой в заведении разбили стеклянную дверь. Один из официантов обратился за медицинской помощью. В ходе инцидента политик кричал, что занимает пост министра и требует к себе должного уважения.

Солимош с братом были допрошены полицией и затем отпущены. Против них может быть возбуждено уголовное дело по статьям хулиганство и нанесения имущественного вреда.

Теги
Словакия
Реклама на ТАСС
Экономический форум в Давосе – 2020
СМИ: два человека получили ранения во время столкновений демонстрантов с полицией в Цюрихе
По данным Швейцарского телеграфного агентства, противники Всемирного экономического форума "целенаправленно запускали в полицейских пиротехнические ракеты и бросали бутылки"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС