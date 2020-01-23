{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подозреваемая в убийстве детей жительница Пермского края находится в тяжелом состоянии

По данным следствия, после совершенного преступления женщина пыталась покончить с собой

ТАСС, 23 января. Жительница Пермского края, подозреваемая в убийстве двоих детей, госпитализирована в тяжелом состоянии после попытки самоубийства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

На эту тему

"Женщина находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. Как сообщили в Минздраве региона, сейчас подозреваемой оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным следствия, утром в четверг женщина, находясь у себя дома, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого она попыталась совершить самоубийство. Еще двое ее детей (2011 и 2017 годов рождения) находятся вместе с отцом. Возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Источник: в Дагестане силовики раскрыли ячейку экстремистской организации
При обысках у задержанных изъяли литературу и электронные носители, содержащие экстремистские материалы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС