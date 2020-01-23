Подозреваемая в убийстве детей жительница Пермского края находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 23 января. Жительница Пермского края, подозреваемая в убийстве двоих детей, госпитализирована в тяжелом состоянии после попытки самоубийства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"Женщина находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. Как сообщили в Минздраве региона, сейчас подозреваемой оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным следствия, утром в четверг женщина, находясь у себя дома, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого она попыталась совершить самоубийство. Еще двое ее детей (2011 и 2017 годов рождения) находятся вместе с отцом. Возбуждено уголовное дело.