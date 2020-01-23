Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о гибели пяти постояльцев отеля в Перми

"Исмакаеву предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц", - сказал собеседник агентства.

ТАСС, 23 января. Сотруднику надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифу Исмакаеву предъявлено обвинение в халатности по делу о гибели в мини-отеле пяти человек при прорыве трубы в Перми. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

По версии следствия, инспектор выявил еще в феврале 2019 года нарушения для закрытия работы мини-отеля, однако не принял мер для приостановления его работы. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Свою вину Исмакаев отрицает. По его словам, в его обязанности не входила выдача разрешения на открытие отеля после обнаруженных нарушений.

Источник в надзорных органах региона сообщил ТАСС, что пожарный инспектор в феврале 2019 года проводил плановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности в мини-отеле. В ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с изменениями назначения подвального помещения для оказания услуг по проживанию граждан. Кроме того, были выявлены несоответствия путей эвакуации требованиям пожарной безопасности.

В результате собственник помещений был привлечен к административной ответственности. "В целом противопожарное состояние объекта было удовлетворительным, и с точки зрения пожарной безопасности угрозы для людей не было. По действующим нормам пожарный инспектор может только через суд добиться приостановки деятельности объекта и только в случае, если грубые нарушения пожарной безопасности не устранены на момент второй внеплановой проверки", - пояснил собеседник агентства.

В Главном управлении МЧС по Пермскому краю сообщили, что при определении сроков устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности инспектор исходил из характера пожарных рисков в данных помещениях, а также влияющих на их устранение и безопасность людей обстоятельств.

"Инспектор по пожарному надзору действовал в соответствии с предоставленными полномочиями в области пожарной безопасности и принял исчерпывающий перечень мер, предоставленный ему законодательством", - заключили в ГУ МЧС.

О трагедии в Перми

Ночью 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилой пятиэтажки в Индустриальном районе, из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, еще шестеро пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прорыв трубы произошел на расстоянии более 100 м от мини-отеля. Как ранее сообщила заместитель прокурора Индустриального района Перми Ирина Махнева, работа данного мини-отеля не подлежала обязательному лицензированию. На момент ЧП эвакуационный выход в отеле был закрыт.

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