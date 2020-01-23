В Петербурге задержали группу мошенников, один из которых представлялся полковником МВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Петербургские полицейские раскрыли деятельность группы мошенников, среди которых был гражданин, представлявшийся полковником МВД, для вымогания денег в ходе "подстав" на дорогах города. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, всего задержаны четыре человека.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали четырех неработающих граждан в возрасте от 32 до 43 лет", - говорится в сообщении. Задержанные стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Как уточнили в ведомстве, подозреваемых задержали после случая, который произошел во вторник на Лесном проспекте Петербурга, где злоумышленники инсценировали наезд на пешехода, участником которого стал владелец премиального внедорожника Mercedes. После этого участники инцидента сообщили водителю внедорожника, что ему грозит ответственность, а якобы сбитый пешеход представился полковником МВД и заявил, что в результате ДТП у него разбились элитные часы за 1,5 млн рублей.

Другие фигуранты дела сообщили, что являются очевидцами инцидента. После этого "полковник" предложил водителю расплатиться с его помощником на месте, чтобы не быть лишенным прав за ДТП и компенсировать ущерб. Водитель передал деньги злоумышленникам, и они скрылись.

Полицейские обнаружили у задержанных часы, которые, предположительно, являются дешевой подделкой элитного бренда, а также деньги, которые передал им пострадавший. Сотрудники МВД считают, что задержанные могут быть причастны к другим подобным преступлениям в Петербурге.