В Ингушетии возбудили дело из-за хищения средств при возведении дома для сотрудников МВД

МАГАС, 23 января. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в связи с хищением бюджетных средств при строительстве жилого многоквартирного дома для сотрудников МВД РФ по республике, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ в СКФО.

"Следственным управлением СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере") в отношении директора коммерческой организации региона, который совместно с должностными лицами МВД по республике похитил с декабря 2018 года по май 2019-го бюджетные средства на сумму свыше 17 млн рублей при выполнении госконтракта по строительству 100-квартирного жилого дома для сотрудников ведомства в Магасе", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, уголовное дело стало результатом координирующей роли управления Генпрокуратуры в СКФО. Иные лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

Ход и результаты расследования уголовного дела будут находиться на контроле управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.