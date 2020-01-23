Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма. По данным медиков, его жизни ничего не угрожает.

"Вызов поступил в 11:48 мск сегодня. Мужчину забрала скорая помощь с колото-резаными ранами, он доставлен в больницу", - сказали в центре.

По данным администрации города, мужчина находился в здании "в течение нескольких минут, при этом вел себя очень замкнуто и скованно". "Сотрудники администрации оперативно оказали ему первую помощь, вызвали бригаду скорой и полицию, мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении ялтинских властей.

В приемном покое городской больницы ТАСС сообщили, что пострадавшему сделали операцию, сейчас он находится в хирургическом отделении. "Состояние на данный момент стабильное, угрозы жизни нет", - уточнил собеседник агентства.