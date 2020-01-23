{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты

По словам медиков, угрозы для его жизни нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма. По данным медиков, его жизни ничего не угрожает.

"Вызов поступил в 11:48 мск сегодня. Мужчину забрала скорая помощь с колото-резаными ранами, он доставлен в больницу", - сказали в центре.

По данным администрации города, мужчина находился в здании "в течение нескольких минут, при этом вел себя очень замкнуто и скованно". "Сотрудники администрации оперативно оказали ему первую помощь, вызвали бригаду скорой и полицию, мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении ялтинских властей.

В приемном покое городской больницы ТАСС сообщили, что пострадавшему сделали операцию, сейчас он находится в хирургическом отделении. "Состояние на данный момент стабильное, угрозы жизни нет", - уточнил собеседник агентства.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Источник: в Дагестане силовики раскрыли ячейку экстремистской организации
При обысках у задержанных изъяли литературу и электронные носители, содержащие экстремистские материалы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС